Roma, lascia la figlia chiusa in auto e va al supermercato: bimba salvata dai passanti

Un uomo ha lasciato la figlia di 5 anni chiusa in auto sotto al sole, con una temperatura superiore ai 30 gradi, per andare a fare la spesa. La vicenda è accaduta sabato 21 maggio a Roma, intorno alle 13.30 in via Gabrio Casati, nella zona Tufello. La bambina è rimasta in auto da sola per più di venti minuti mentre il padre, un cittadino moldavo di 39 anni, si era allontanato per recarsi in un supermercato a fare la spesa.

L’episodio fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi e la piccola è stata salvata.

Bambina salvata dai passanti

Alcuni passanti hanno notato la bambina sola in auto, che sembrava svenuta, per cui hanno immediatamente allertato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia che ha rotto il finestrino dell’auto e ha tirato fuori la bambina, che fortunatamente era in buone condizioni di salute. Il padre è arrivato dopo qualche minuto e si è giustificato spiegando che si era allontanato per comprare alcune cose al supermercato.

I carabinieri lo hanno denunciato per abbandono di minore e hanno affidato la bambina alla madre.