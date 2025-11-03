Roma, le immagini del crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali

Roma, 3 nov. (askanews) – Nelle immagini, il crollo di una parte della Torre dei Conti a Roma, in largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali.

L’edificio era in ristrutturazione; sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco con diversi mezzi. Quattro operai sono stati soccorsi, uno risulta ferito e trasportato in ospedale, finito sotto le macerie.

Durante i soccorsi si è verificato un altro crollo, nessun ferito tra i vigili del fuoco.

Sul posto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.