Roma: lunedì Demos presenta liste con Gualtieri

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Lunedì 30 alle ore 12,00 presso il Comitato elettorale di Roberto Gualtieri in Via di Portonaccio 23, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione delle liste di Democrazia solidale–Demos per il Comune di Roma e i quindici Municipi della Capitale, in diretta sulla pagina Facebook di Demos Roma.

Interverranno il consigliere regionale Paolo Ciani (terzo classificato alle primarie); Barbara Funari, coordinatrice romana di Demos; e Roberto Gualtieri, candidato sindaco. Saranno presenti anche diversi candidati.