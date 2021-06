Roma: M5s, 'gravissimo quanto accaduto a Doria, solidarietà'

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – "È un episodio gravissimo quello accaduto ai danni di Marco Doria, presidente del Tavolo per la riqualificazione dei parchi e delle ville storiche di Roma, destinatario di un ordigno sotto la propria auto nel pieno centro della Capitale.

Il MoVimento 5 Stelle si unisce alla sindaca Raggi nell'esprimere solidarietà al dirigente del Comune nominato per quel ruolo dalla stessa Sindaca e che già in passato era stato oggetto di minacce. Ci auguriamo si possa fare al più presto luce su questo episodio, individuando i responsabili e le ragioni che li hanno spinti a tanto". Così in una nota i senatori, i deputati e gli europarlamentari romani del MoVimento 5 Stelle.