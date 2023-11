Roma: maltrattamenti alla moglie, marito violento condannato a 9 anni**

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Nove anni di reclusione nei confronti di un marito violento accusato di maltrattamenti alla moglie. I giudici della prima Corte d’Assise di Roma hanno condannato Florin Ciurea, accusato di maltrattamenti e percosse alla moglie Genoveva. La donna, che aveva anche una patologia pregressa, è morta in ospedale il 15 gennaio del 2021.

Secondo l’accusa, una decina di giorni prima del decesso della moglie, l’uomo l’aveva percossa “reiteratamente e in più momenti” provocandole “lesioni personali consistite in traumi ecchimotico-escoriativi diffusi dai quali, in concorso con l'aggravarsi delle patologie della persona offesa riscontrate in sede autoptica, derivava il decesso della stessa”. I giudici hanno però escluso l’aggravante di aver provocato la morte della donna. La pm Vittoria Bonfanti nella requisitoria della scorsa udienza aveva chiesto una condanna a 19 anni.