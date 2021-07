Roma, 17 lug. (Adnkronos) – "Io non voto a Roma perchè risiedo negli Stati Uniti dal 2016 ma comunque non voterei per Gualtieri perchè il contesto in cui egli vive è lo stesso che deciso di mandare a casa un sindaco senza nemmeno passare dall'aula del consiglio comunale, ma andando dal notaio".

Così Ignazio Marino in un video postato su twitter di una sua intervista andata ieri in onda su La7.