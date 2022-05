Roma, Maserati danneggia la scalinata di Trinità dei Monti: il conducente si dà alla fuga

È partita la caccia al guidatore che a Roma ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti con la sua Maserati. Gli saranno addebitati i costi.

Una Maserati è andata a sbattere contro la scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna a Roma, danneggiandola. Ancora ignota l’identità del conducente.

Sono partite le indagini per trovare il vandalo di Trinità dei Monti

L’incidente è accaduto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 maggio 2022.

Subito sono state avviate dagli agenti della polizia locale, I Gruppo Trevi, le indagini del caso per rintracciare il vandalo, che dopo l’impatto con uno dei simboli della capitale si è dato alla fuga.

Le telecamere di videosorveglianza potrebbero aiutare a rintracciare il veicolo

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso alle forze dell’ordine di acquisire degli elementi utili per rintracciare il veicolo. Sono inoltre in corso le verifiche per individuare il conducente.

La Sovrintendenza Capitolina, il cui intervento è stato richiesto sul luogo, ha invece constatato i danni.

Al conducente saranno addebitati i costi per la riparazione della scalinata

Il responsabile sarà non solo denunciato per danneggiamento aggravato, ma gli verranno poi addebitati i costi necessari alla riparazione della scalinata.

