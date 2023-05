Nella notte tra giovedì e venerdì è stato compiuto un furto nel deposito del megastore Poltronesofà di Roma. Il deposito, che si trova in via Aurelia in zona Massimina, è stato svuotato di attrezzatura video utilizzata per le pubblicità del brand dal valore di 500 mila euro.

Poltronesofà, rubata attrezzatura per mezzo milione di euro

Non poltrone e nemmeno divani, ma attrezzatura video per le pubblicità. È questa la merce che è stata rubata dal megastore di Roma di Poltronesofà nella notte tra giovedì e venerdì scorso. A denunciare la scomparsa della merce, sono stati alcuni dipendenti dell’azienda che si sono accorti nella mattinata di venerdì che nel deposito mancava la solita strumentazione.

Le indagini della polizia

I ladri sapevano come muoversi e hanno agito con rapidità e pulizia a colpo sicuro. Gli agenti di polizia, infatti, sospettano che la banda possa essere stata aiutata da qualche basista. Le indagini sono iniziate e la polizia sta visionando i filmati delle telecamere di sicurezza anche delle altre attività commerciali in zona. L’obiettivo è quello di raccogliere indizi decisivi che possano aiutare a catturare i ladri.