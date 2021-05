Roma, maxivoragine di 12 metri a Torpignattara: auto inghiottite

Roma, 25 mag. (askanews) – Una perdita d’acqua sarebbe all’origine di una voragine, che ha inghiottito due vetture parcheggiate, che si è aperta in via Zenodossio, nella zona di Torpignattara, a Roma. Non ci sono feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco. Il cedimento del manto stradale (profondo circa 6 metri e lungo 12) ha interessato solo le due autovetture sprofondate sotto il garage sottostante una palazzina provocando danni alle condotte della rete idrica.

Sul posto è intervenuto il personale di Acea ed Italgas per riparare i danni e verificare le condutture.