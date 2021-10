Roma, Michetti: io posso chiedere il voto a tutti, altri no

Roma, 5 ott. (askanews) – “Mi è stato chiesto più volte a chi posso rivolgermi (per avere al ballottaggio i voti che sono andati a Calenda o a Raggi, NdR) … Noi siamo in testa, abbiamo vinto la prima parte della sfida. A chi mi posso rivolgere? Io non ho parlato male di nessuno, per cui mi posso rivolgere a tutti, forse il problema ce l’ha chi in termini di credibilità ha massacrato una persona e poi, come se nulla fosse, il giorno dopo gli va a chiedere il voto”.

Lo ha affermato il candidato a sindaco di Roma del centrodestra Enrico Michetti parlando, al fianco della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, del turno di ballottaggio che si svolgerà domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

“Ecco, io mi domando… – ha proseguito Michetti – Perché poi quando vi domandate della credibilità della politica e della coerenza in politica bisogna anche domandarsi se siamo in un teatro, dove ci si azzuffa per dare spettacolo, o se mettiamo al centro il rispetto, perché chi non rispetta l’avversario non rispetta neanche il cittadino”, ha sottolineato Michetti.