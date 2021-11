Roma-Milan, tifoso giallorosso rimane con la testa incastrata nel tornello: sfiorata la tragedia

Per la calca un tifoso della Roma è rimasto incastrato con la testa nel tornello. Alcuni malfunzionamenti erano già stati segnalati. Come sta il ragazzo?

Doveva essere un momento di svago in cui incoraggiare con passione la propria squadra del cuore: andare allo stadio, uno dei momenti più attesi dagli appassionati di calcio, si stava per trasformare in un incubo per un tifoso giallorosso. Allo stadio Olimpico, infatti, in occasione della partita tra Roma e Milan disputata nella serata di domenica 31 ottobre 2021, un ragazzo è rimasto incastrato con la testa nel tornello.

Il tifoso è stato poi portato via in barella dai soccorritori dell’ambulanza sempre presente sul posto. Il video che mostra quegli istanti agitati, in mezzo alla resa che si accalca per entrare allo stadio a mezz’ora dal fischio di inizio, ha fatto il giro del web, ma è tanta l’indignazione di tifosi e non solo per quanto successo. Ora come sta il ragazzo?

Tifoso della Roma rimane con la testa incastrata nel tornello

Sfiorata la tragedia allo stadio Olimpico, dove un ragazzo tifoso della Roma a causa della calca non è riuscito a uscire dal tornello ed è rimasto con la testa incastrata.

Altri tifosi presenti allo stadio hanno assistito alla scena e immortalato quanto successo. I video girati con alcuni smartphone sono stati poi condivisi sui social e in breve hanno fatto il giro del web.

Dalle immagini, tuttavia, resta inspiegabile come sia potuto accadere.

Tifoso della Roma rimane con la testa incastrata nel tornello: già segnalati malfunzionamenti

Sebbene non sia chiaro come sia potuto accadere lo spiacevole incidente, alcuni problemi pare fossero già stati segnalati.

Infatti, in occasione di Roma-Napoli i malfunzionamenti dei tornelli erano già stati denunciati. Gli stessi problemi si sono registrati poco tempo dopo, nella serata del 31 ottobre.

Tifoso della Roma rimane con la testa incastrata nel tornello: come sta?

Il giovane è riuscito a uscire dal tornello grazie all’intervento degli steward e dei responsabili dell’ordine pubblico dello stadio romano.

Il tifoso giallorosso ha poi accusato forti giramenti di testa. Per questo motivo, si è rivelato necessario l’intervento dell’ambulanza. I soccorritori lo hanno portato via in barella per assisterlo e accertarsi delle sue condizioni di salute.