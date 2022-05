Roma, minaccia con un cacciavite e tenta di violentare 23enne: salvata da un passante

Un passante ha sentito delle urla e ha raggiunto la giovane che stava per essere violentata dopo essere stata ferita con un cacciavite.

Un episodio terribile avvenuto a San Lorenzo riporta alla mente la morte di Desirée Mariottini, la sedicenne originaria di Cisterna di Latina che nel 2018 fu drogata, stuprata e uccisa in uno stabile abbandonato. A Roma, in via dei Sardi, una ragazza di 23 anni è stata minacciata con un cacciavite da un uomo, il quale ha poi tentato di stuprarla.

Le urla della giovane hanno allertato un passante, che l’ha salvata evitando che si consumasse la brutale violenza.

Roma, tentato stupro dopo una minaccia con il cacciavite

Nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 maggio un uomo ha aggredito una giovane che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con le amiche. Dalle prime informazioni rese note, pare che l’aggressione e il tentato stupro siano avvenuti poco prima delle 2 di notte.

L’aggressore sarebbe un tunisino di 42 anni, che ha aggredito la ragazza ferendola al petto con un cacciavite. Poi l’avrebbe portata in un angolo buio, sperando di passare inosservato e abusare di lei.

A salvarla è stato un passante che si trovava nella stessa zona quando ha sentito urlare una ragazza. Il passante è riuscito a evitare la violenza.

L’aggressore ha cercato di ferire anche lui, poi si è dato alla fuga. Sul posto, dopo essere stati allertati, sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato con le pattuglie del Commissariato San Lorenzo, che sono riuscite a rintracciare il responsabile. Il 42enne è stato arrestato e su di lui grava l’accusa di violenza sessuale.

Come sta la ragazza

La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha fatto accesso con codice rosso dedicato alle vittime di violenza.

Dopo essere stata medicata per la ferita al petto, ha ricevuto una prognosi di quattro giorni.