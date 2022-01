Roma, minorenne violentata dal branco a Capodanno: arrestati tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni

Una ragazza minorenne è stata violentata dal branco a Capodanno, a Roma. Sono stati arrestati tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni.

Una ragazza minorenne è stata violentata dal branco a Capodanno, a Roma. Sono stati arrestati tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni. Nel sangue della vittima sono state trovate sostanze psicotrope.

Tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni sono stati arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 17enne, avvenuta a Capodanno 2021. L’ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri dispone gli arresti domiciliari per due di loro e per il terzo l’obbligo di firma e di dimora a Roma. I tre, secondo l’accusa, sono “gravemente indiziati, a vario titolo, di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata, perché perpetrata nei confronti di una ragazza minorenne, in condizione di inferiorità psico-fisica in quanto sotto effetto di stupefacenti, durante una festa privata“.

Roma, minorenne violentata dal branco a Capodanno: le indagini

L’indagine dei carabinieri, condotta con intercettazioni telefoniche e ambientali, si è conclusa ad aprile 2021. La ragazza, che al momento della violenza non aveva ancora compiuto 17 anni, il 2 gennaio 2021 aveva parlato con i carabinieri della stazione Roma La Storta. Aveva raccontato loro di aver subito una violenza durante la notte di Capodanno, ad opera di alcuni ragazzi, durante una festa che era stata organizzata in una villetta situata nella zona Primavalle di Roma.

Roma, minorenne violentata dal branco a Capodanno: nel sangue tracce di sostanze psicotrope

La ragazza è stata portata all’ospedale San Pietro di Roma, dove le sono state diagnosticate delle lesioni guaribili in 30 giorni. Nel sangue della vittima di violenza erano presenti tracce di sostanze che hanno fatto pensare che la ragazza si trovasse sicurametne in condizioni di inferiorità psico-fisica.