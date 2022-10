Roma, morto Angelo Nizzo: fu uno storico pr e anima di molte note discoteche

Il mondo della movida romana sta piangendo la scomparsa di Angelo Nizzo. Era uno storico PR e cuore di moltissime discoteche della Capitale.

La scomparsa di Angelo Nizzo detto “Ciccio” ha sconvolto diversi personaggi conosciuti e VIP protagonisti della notte romana. L’uomo, lungo questi decenni, era stato uno storico PR, ma soprattutto il cuore di molti dei più noti locali della Capitale.

Solo per qualche esempio: “Much More”, “Gilda” e “Gilda on the Beach” senza dimenticare l'”Alien”. Sono diverse le persone sui social, ma anche i VIP che non hanno mancato di dedicare un pensiero al loro caro amico.

Roma, morto il PR Angelo Nizzo: il ricordo di Giampiero Ingrassia

Tra questi a scrivere un messaggio su Facebook affettuoso c’è l’attore e conduttore Giampiero Ingrassia. Queste le sue parole: “Quante serate insieme all’Alien, al Gilda, eri un padrone di casa perfetto, gentile, ironico, spassoso.

L’ultimo baluardo di un periodo che non esiste più. Fai buon viaggio Angelo Nizzo detto Ciccio, adesso il tuo “vippaio” sarà tra le nuvole”.

“Eri un padrone di casa perfetto”

Così invece la pagina Les Artistes che ha definito Nizzo “Il vero Maitre delle notti romane, sempre con il sorriso sulle labbra. Il Direttore dei locali notturni per VIP che hanno fatto la storia a Roma, ma anche all’estero. Quanti amici venivano a trovarmi chiedendomi di poter andare al Gilda o negli altri locali che lui dirigeva per conoscere quella sorta di Grande Bellezza della Roma By Night”.