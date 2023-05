**Roma: morto in incidente sul Gra, imputato condannato a 6 anni**

**Roma: morto in incidente sul Gra, imputato condannato a 6 anni**

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Il gup di Roma ha condannato a 6 anni Pietro Miele, l’uomo di 43 anni accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, il ventenne morto nell’ottobre scorso sul Grande Raccordo Anulare dopo che la sua auto era stata travolta da una Bmw....

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – Il gup di Roma ha condannato a 6 anni Pietro Miele, l’uomo di 43 anni accusato di omicidio stradale aggravato per la morte di Aldo Abbrugiati, il ventenne morto nell’ottobre scorso sul Grande Raccordo Anulare dopo che la sua auto era stata travolta da una Bmw. Miele era alla guida sotto effetto di alcol e viaggiava a forte velocità. La condanna è arrivata al termine del giudizio abbreviato oggi a piazzale Clodio. Il giudice ha disposto inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva di 250mila euro per i familiari della vittima, presenti oggi in tribunale, visibilmente commossi dopo la lettura della sentenza.