Roma, Mottura (Atac): "Pronti ad attuare nel 2022 Tap and Go su tutti i mezzi di superficie"

Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) – "Finalmente c'è un rinnovamento in essere, nel 2022 con la realizzazione del progetto del 'Tap and Go' su tutti i mezzi di superficie. Siamo pronti ad attuarlo, con la possibilità di continuare il viaggio che già oggi inizia nella metropolitana con l'uso della carta di credito, anche su tutti i mezzi di superficie.

E' una bella conquista all'uscita di una procedura di concordato, che ha caratterizzato gli ultimi 2 anni". Così, con Adnkronos/Labitalia, il presidente di Atac, Giovanni Mottura, a margine dell'evento Manageritalia 'Roma la città che reinventa il futuro', in corso alla Casa del Cinema a Roma.

Nei prossimi anni "Sono previsti interventi importanti sia dal punto di vista tramviario che della prosecuzione della metro ma in concreto nell'immediato futuro Roma sta guardando a un servizio di mobilità integrata che senz'altro caratterizzerà la struttura del servizio prima ancora che il miglioramento delle infrastrutture", ha concluso Mottura.