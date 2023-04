Roma nel mirino del maltempo: strade allagate e metro chiusa, piove nell'ospedale Pertini

Roma sotto scacco del maltempo. L’Atac dà l’avviso di alcuni problemi di indisponibilità dei servizi sulla rete di trasporto a causa della forte ondata di maltempo che sta colpendo la Capitale in queste ore. Disagi diffusi e infiltrazioni d’acqua nella struttura dell’ospedale Pertini.

Bombe d’acqua e disagi

Un black out ha provocato la chiusura parziale della stazione Furio Camillo, tuttavia già tornata funzionante. Resta invece chiusa la stazione Subaugusta, dove il personale delegato si sta occupando di asciugare la massiccia quantità di acqua che arriva da fuori. Si cerca di scongiurare quanto più possibile il rischio collasso della rete di trasporto (non si registrano al momento criticità rilevanti nella città di Roma): i dirigenti Atac sono impegnati lungo le linee metro per coordinare le operazioni e ridurre al minimo le indisponibilità dei servizi.

Allerta gialla

Il maltempo che si sta abbattendo sulla Capitale è classificabile come un’allerta gialla, ma il sindaco Roberto Gualtieri si guarda bene da possibili peggioramenti: «Siamo in una fase di attenzione e pronti a intervenire nei casi più rilevanti. […] Oggi il maltempo ha indotto saggiamente di consigliare ai cittadini di non recarsi al Circo Massimo, la Protezione civile è comunque sempre presente per monitorare i rischi di fronte a eventi di questo tipo».