Roma, operaio di 43 anni muore sul lavoro: aveva perso il controllo di un frullino

Un operaio di 43 anni ha perso la vita nel modo più drammatico. Il frullino gli era sfuggito dalle mani e per lui non c'è stato più nulla da fare.

La vita di un uomo di 43 anni è stata spezzata nel modo più drammatico. È successo a Roma, in via Bartolomeo Gosio, dove un operaio è morto mentre stava svolgendo dei lavori in un appartamento nel pomeriggio di giovedì 4 maggio.

Stando a quanto emerge da prime informazioni sulla vicenda, l’operaio avrebbe perso il controllo di un frullino che gli avrebbe tagliato la gola. Inutile purtroppo ogni tentativo di salvare l’uomo.

Operaio muore sul lavoro a Roma: aveva 43 anni

Non è ancora chiaro cosa possa essere successo in quegli attimi e in che modo il frullino possa essergli sfuggito. Non si esclude che possa essersi trattato di distrazione. Tutto sarebbe avvenuto nel giro di pochi minuti. L’allarme ai soccorsi – riporta Fanpage.it – era stato lanciato dai colleghi dell’uomo che avevano chiesto di intervenire tempestivamente. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 in ambulanza.

L’intervento delle Forze dell’ordine

Nel frattempo sono state avviate le indagini che sono al vaglio della Polizia. Gli agenti, al fine di fare luce sull’accaduto, hanno provveduto ad effettuare sul posto i dovuti rilievi di rito. Una volta che gli opportuni accertamenti messi in atto dal magistrato e dal medico legale designato saranno ultimati, si procederà con il trasporto del corpo dell’operaio in obitorio. Sono diversi infine i nodi da chiarire a cominciare se questo dramma avrebbe comunque potuto essere evitato.