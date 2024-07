Roma ospita ECO: Il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti

Roma, il 17 e 18 settembre, sarà il centro della mobilità sostenibile in Italia con la seconda edizione di ECO, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti. L’evento, ospitato all’Acquario Romano, arriva nella capitale dopo il successo della prima edizione a Padova. Durante la Settimana Europea della Mobilità, ECO farà il punto sulla transizione ecologica nel settore dei trasporti di persone e merci, analizzando mezzi, infrastrutture, servizi, innovazione, sicurezza stradale e impegno sociale. La partecipazione di rappresentanti istituzionali e di aziende come Trenitalia, Enel, Intesa Sanpaolo, Conai e Amazon, arricchirà l’evento con la presentazione di best practice e progetti innovativi.

La Mobilità Sostenibile in Italia: Tavoli di Discussione e Progetti

La definizione di mobilità sostenibile stabilita nella strategia europea del 2006 mira a garantire che i sistemi di trasporto rispondano ai bisogni economici, sociali e ambientali della società, minimizzando le ripercussioni negative. Ma a che punto è l’Italia? Per rispondere a questa domanda, ECO organizzerà tavoli di discussione su infrastrutture, mobilità e logistica, risorse del PNRR, intermodalità dei trasporti, servizi MAAS (Mobility As A Service), sostenibilità dei mezzi commerciali, innovazione tecnologica e sicurezza stradale. La qualità dell’aria, i costi crescenti dei trasporti e la difficile convivenza tra diverse forme di mobilità nelle città congestionate saranno temi centrali dell’evento.

Programma e Partecipazioni: Testimonial e Ricerca sui Giovani

Il programma di ECO, nel quale troveranno spazio gli interventi di esperti come la fisica Gabriella Greison e il geologo Mario Tozzi, includerà interventi su best practice e impegno aziendale verso la sostenibilità dei trasporti. L’iniziativa è supportata da ANCI, evidenziando la centralità delle amministrazioni comunali nella crescita urbana sostenibile. Partner come Enel, Intesa Sanpaolo, Conai e Amazon presenteranno progetti su infrastrutture energetiche, riforestazione urbana, economia circolare e logistica sostenibile. Verranno inoltre presentati i risultati della survey “I giovani e la mobilità sostenibile” realizzata in collaborazione con Skuola.net, che fotograferà le aspettative e le scelte delle nuove generazioni sul tema. Il comitato scientifico di ECO comprende esperti come Stefano Carrese, Antonella Galdi, Francesco Naso, Simone Nuglio, Gianluca Santilli e Alessandro Tursi. ECO fa parte delle iniziative della Settimana Europea della Mobilità, coordinata in Italia dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, confermando l’impegno del nostro Paese nella promozione della mobilità urbana sostenibile.