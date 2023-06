Parla con una ragazza al ristorante: l’amico geloso lo massacra di botte

Ha parlato con una ragazza in un ristorante, scatenando la reazione violenta dell’amico geloso, che lo ha massacrato di botte. Il fatto è accaduto a Carpineto Romano.

Uno sguardo di troppo e una parola verso una ragazza ha scatenato una violenta reazione da parte di un 34enne, che ha aggredito un giovane a Carpineto Romano davanti ad un ristorante. L’uomo si trovava con un gruppo di persone davanti ad un locale, ha dato in escandescenze e ha spaccato un bicchiere di vetro in faccia a un 24enne che parlava con una giovane donna. A lanciare l’allarme sono stati alcuni clienti, che avevano assistito alla scena. “Gli addetti alla sicurezza non si sono accorti di quello che stava succedendo fuori perché tutto si è svolto esternamente, ma a un certo punto, quando ho visto il ragazzo con il volto pieno di sangue che chiedeva aiuto, ho chiamato subito i carabinieri e l’ambulanza, poi ho mandato via tutti, ho chiuso il locale perché non mi sembrava il caso di proseguire la serata con i festeggiamenti” ha dichiarato il titolare del locale.

La ricostruzione dell’aggressione

Ci sono stati attimi di panico alla vista del sangue e un fuggi fuggi generale. In tanti hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. La vittima è stata portata al pronto soccorso per curare i tagli profondi provocati dal bicchiere. L’aggressore aveva fatto perdere le sue tracce ma la fuga è durata poco, l’uomo è stato rintracciato e denunciato per lesioni gravi. Dagli accertamenti il 24enne aveva cenato nel ristorante, mentre l’aggressore era stato bloccato con altri amici dalla sicurezza all’ingresso del locale. Il gruppo aveva deciso di andare via quando è scoppiata la rissa per gelosia.