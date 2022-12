Roma, Pd in piazza contro manovra, Letta: ripartire da sanità

Roma, Pd in piazza contro manovra, Letta: ripartire da sanità

Roma, Pd in piazza contro manovra, Letta: ripartire da sanità

Roma, 17 dic. (askanews) – “Ripartire dalle cose vuol dire ripartire dai beni pubblici, dai beni comuni, innanzitutto la sanità” evitando “quei tagli che il governo ha messo in campo”. Così il segretario del Pd Enrico Letta dal palco della manifestazione a Roma organizzata dal partito contro la manovra del governo Meloni “per difendere Sanità pubblica e politiche sociali”.

“Siamo qui per far sì che la legge di bilancio sia la meno peggio possibile” ha detto Letta, lanciando un appello al governo perché ascolti le proposte del Pd soprattutto per quanto riguardo “opzione donna” e “il salario minimo, una misura che rilanceremo”, ha sottolineato.