Roma peggio di Bangkok: è la capitale più sporca al mondo secondo un sondaggio della rivista “Time Out”

Per il 55% del campione coinvolto nel sondaggio pubblicato sulla rivista di New York, è Roma la capitale più sporca al mondo.

Roma è la capitale più sporca al mondo: in seguito al risultato sconcertante pubblicato sulla rivista “Time Out”, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, nomina il commissario sull’emergenza.

Roma è la capitale più sporca al mondo

Cinghiali, immondizia in ogni angolo e molti altri problemi tappezzano le strade della Capitale.

Storicamente unica e artisticamente ricchissima, passeggiare per le vie di Roma significa perdersi nel passato, immergersi nella storia, contemplare bellezza suggestiva e preziosa, maestosa e meravigliosa. Tuttavia, una cattiva organizzazione e un’amministrazione che pecca nelle doti di gestione hanno reso decadente la città, ora classificata come la più sporca al mondo.

Roma è la capitale più sporca al mondo: il sondaggio di “Time Out”

Cittadini e turisti possono confermare la presenza di cinghiali tra le strade di Roma, che si appropriano degli spazi urbani per via della scarsa pulizia (e igiene) che li contraddistingue.

Un sondaggio pubblicato da Time Out, rivista di New York specializzata in viaggi, dimostra che la capitale più sporca del mondo è proprio Roma, dove la situazione sembra essere peggiore rispetto a quella di Bangkok, in Thailandia.

Più di 25mila turisti in tutto il mondo hanno aderito al sondaggio e oltre il 55% degli intervistati ha classificato Roma come capitale più sporca e meno ecostenibile al mondo, soprattutto per le condizioni dei locali e della vita notturna, ma anche per la cura e il mantenimento delle aree verdi e dei parchi. Dublino, invece, ottiene il terzo posto, Parigi il quarto.

Inoltre, secondo i dati del dossier 2020 della società di consulenza internazionale Inrix, a Roma ogni abitante perde tutti gli anni ben 254 ore bloccato nel traffico.

Dietro solo a Bogotà, capitale della Colombia.

Roma è la capitale più sporca al mondo: Zingaretti nomina il commissario sull’emergenza

Per ripristinare la situazione di Roma, persa nella sporcizia e in altri numerosi problemi, Nicola Zingaretti ha deciso di nominare il commissario sull’emergenza rifiuti.

Dopo essersi rimpallati colpe e responsabilità, il governatore della Regione Lazio toglie la gestione della spazzatura all’amministrazione comunale guidata da Virginia Raggi e dalla giunta grillina.