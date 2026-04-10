Roma, per Macron un'ora e mezza di visita a comunità S.Egidio

Roma, 10 apr. (askanews) – È durato circa un’ora e mezza l’incontro tra il presidente francese Emmanuel Manuel e i vertici della comunità di Sant’Egidio, nella sede centrale a Roma in zona Trastevere.All’uscita Macron, accompagnato dal fondatore della comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi e dal presidente Marco Impagliazzo, è stato accolto da un piccolo boato dei numerosi curiosi presenti, tra cui molti turisti francesi.

Riccardi ha raccontato ai cronisti che c’è stato uno scambio lungo e approfondito col presidente francese sulle tematiche più attuali della guerra in medioriente e sul ruolo che l’Europa può svolgere, in particolare si è parlato di Iran.”Il presidente è favorevole alla tregua e segue con preoccupazione quello che sta avvenendo in Libano. Macron è un uomo di pace e direi che le sue iniziative, soprattutto in Medio Oriente, sono iniziative di pace per…non dico salvare lo status quo, ma per porre fine a questa distruzione dell’equilibrio in Medio Oriente”.Il presidente francese incontrerà per la prima volta in Vaticano Papa Leone XIV.