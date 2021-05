Roma, pirata della strada investe e uccide un uomo sulla Togliatti: ricerche in corso

È caccia aperta al pirata della strada, che nella notte di sabato 22 maggio 2021, ha travolto e ucciso un uomo, nei pressi di via Togliatti, a Roma

Tragico incidente a Centocelle, qui nella notte di sabato 22 maggio 2021, un pirata della strada ha investito e ucciso un uomo, la cui identità è ancora da verificare, nei pressi di viale Palmiro Togliatti, a Roma. L’automobilista in questione, dopo il violento impatto è fuggito, omettendo il soccorso alla vittima, poi deceduta.

Adesso è caccia aperta all’identificazione del pirata della strada.

Uomo muore investito da un pirata della strada sulla Togliatti: il racconto dei fatti

Un drammatico incidente si è verificato nella notte di sabato 22 maggio 2021, intorno alle ore 4:00, nei pressi di viale Palmiro Togliatti, a Roma. Qui un’automobilista ha investito e ucciso un uomo, senza prestargli soccorso.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via delle Robinie, il corpo dell’uomo investito e ucciso è stato rinvenuto da un autista di un mezzo dell’Atac, che si è prontamente fermato a prestare i dovuti soccorsi alla vittima e ha permesso di evitare che l’uomo venisse ulteriormente falciato dagli altri mezzi, che percorrevano la strada.

Uomo investito da pirata della strada sulla Togliatti: ignota l’identità della vittima

L’uomo trovato sull’asfalto e in gravissime condizioni, in seguito all’incidente è stato prontamente trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino, ma qui purtroppo è morto dopo poco tempo.

La vittima non è stata ancora identificata, in quanto purtroppo non aveva con sè i propri documenti di riconoscimento. Attualmente, gli agenti del Tuscolano stanno facendo delle indagini per risalire all’identità dell’uomo.

Al momento l’unico indizio investigativo sarebbe quello di un bigliettino, ritrovato nella tasca dell’uomo e contenente un recapito telefonico, forse di un parente o un conoscente, che adesso si cerca di rintracciare.

Sembra inoltre, che l’uomo non sia italiano e che attualmente gli investigatori stiano cercando possibile sue tracce anche all’interno della banca dati delle persone straniere entrate in Italia.

Uomo investito da un pirata della strada sulla Togliatti: le indagini

Mentre continuano le ricerche per stabilire l’identità della vittima, parallelamente continuano le indagini anche per stabilire l’identità dell’automobilista che l’ha investito e ucciso.

Le indagini sono complicate dalla totale assenza di testimoni, vista l’ora tarda in cui l’incidente si è verificato, tuttavia, sembra che un aiuto alle ricerche potrà essere fornito dalle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

In particolare, gli agenti del Tuscolano, starebbero lavorando su delle registrazioni già acquisite, provenienti dalla pompa di benzina che si trova vicino al luogo dell’incidente e che potrebbero aver ripreso il numero di targa dell’investitore.