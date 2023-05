A Roma una sposa che si dirigeva all'altare è incappata nel traffico a ridosso dell'arrivo della tappa del Giro d'Italia: notata la preoccupazione sul suo volto, gli agenti di polizia in servizio l'hanno accompagnata personalmente in chiesa

A mali estremi, estremi rimedi. Se restare bloccati nel traffico della Capitale non è mai piacevole, lo è ancora meno quando si indossa un lungo abito bianco e ci si sta dirigendo verso una chiesa dove decine di persone sono in attesa di celebrare un matrimonio e manchi soltanto tu: la sposa. Ecco l’ultimo episodio firmato “Roma”.

Un arrivo decisamente ufficiale

Mentre il Giro d’Italia volgeva al termine e la folla si accingeva ad acclamare lo sloveno Primoz Roglic, vincitore della coppa e della maglia rosa, gli agenti di polizia in servizio hanno notato nel traffico (rallentato a causa della tappa) la preoccupazione sul volto di una donna vestita di bianco ferma in Largo Argentina. Compreso che era una sposa che si stava dirigendo all’altare, gli agenti hanno pensato bene di farla salire a bordo della loro auto e di accompagnarla fino alla Basilica dell’Aracoeli, dove il matrimonio era in attesa di essere celebrato.

Un caso simile sempre nella Capitale

Nella giornata di ieri, un episodio analogo sempre a Roma, a piazza Venezia: bloccata per strada dal caldo e senza mezzi pubblici che si apprestavano a passare, una signora 87enne – peraltro nel giorno del suo compleanno – aveva iniziato ad agitarsi per il timore di non riuscire a tornare a casa. Notata da una pattuglia di servizio, è stata aiutata dagli agenti, i quali l’hanno caricata a bordo e l’hanno accompagnata personalmente presso la sua abitazione.