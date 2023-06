Sangue a Roma. Stavolta non a causa di un incidente. Nella mattinata di oggi, giovedì 1 giugno 2023, una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola all’interno del palazzo in cui abitava in via Rosario Nicolò, tra Torraccia e San Basilio (periferia Est della Capitale). È stata trovata morta nell’androne dell’edificio.

Colpita alla testa dai proiettili

La vittima si chiamava Paola Romano e lavorava alla Camera dei Deputati. Scattato l’allarme intorno alle undici per tramite di una segnalazione probabilmente lanciata dal vicino di casa, si sono precipitati sul posto gli agenti la polizia ma al loro arrivo la donna era già priva di vita. Stando a quanto appreso finora, la poliziotta non era in servizio al momento dell’omicidio e non è chiaro al momento se fosse uscita di casa in autonomia o se avesse ricevuto una chiamata da qualcuno. Facendo fede a quanto riportato da Il Tempo, sarebbe stata uccisa con tre colpi di pistola alla testa, sparati da un uomo a bordo di una Chevrolet bianca. La donna era sposata con un altro poliziotto, un ispettore del commissariato Sant’Ippolito.

Segnalato un suicidio nella stessa zona

A meno di duecento metri di distanza dal luogo dell’uccisione della poliziotta, un uomo si è tolto la vita poco dopo. C’è la possibilità che si tratti del suo killer (e che si sia suicidato utilizzando la stessa pistola con cui ha ammazzato la donna). Ancora ignota l’identità, è stato trovato morto all’interno di una vettura in sosta su via Nino Tamassia.