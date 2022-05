Roma, precipitano due aerei ultraleggeri: feriti i due piloti

I piloti di due aerei ultraleggeri sono rimasti feriti dopo che entrambi i mezzi sono precipitati non lontano da Roma: sono entrambi ufficiali dell'Aeronautica militare.

Paura ad Artena (Roma), dove due aerei ultraleggeri sono precipitati in un terreno incolto in località Valle Pera. I piloti dei due mezzi, marito e moglie entrambi ufficiali dell’Aeronautica militare liberi dal servizio, sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale.

Ultraleggeri precipitati a Roma

I fatti si sono verificati sabato 14 maggio 2022. Secondo quanto ricostruito, l’aereo sul quale si trovava la donna avrebbe avuto un problema tecnico che l’avrebbe costretta ad un atterraggio di emergenza in un’area incolta. L’uomo, che probabilmente voleva atterrare e prestare soccorso alla compagna, avrebbe avuto una fase di stallo che lo avrebbe fatto precipitare al suolo una volta avvicinatosi troppo al terreno.

Il suo schianto è stato più violento di quello della moglie tanto che il suo velivolo ha preso fuoco.

Ultraleggeri precipitati a Roma: feriti i due piloti

Presenti sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasferito l’uomo al policlinico Gemelli con un politrauma e ustioni sul corpo e la donna prima al Pronto Soccorso dell’ospedale di Colleferro e poi al Policlinico Tor Vergata di Roma.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i Carabinieri della stazione di Valmontone che hanno eseguito i rilievi utili a determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.