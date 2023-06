Roma Pride: Calenda, 'stavolta non potrò andare, chi contro Gpa non è omofobo'**

Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Non sarò al Pride perché accompagno Viola a prendere un premio per la sua attività sulla prevenzione del tumore al seno. Sarei altrimenti andato anche se l’ultima volta sono stato contestato da (pochi) attivisti pro Gpa". Così C...

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "Non sarò al Pride perché accompagno Viola a prendere un premio per la sua attività sulla prevenzione del tumore al seno. Sarei altrimenti andato anche se l’ultima volta sono stato contestato da (pochi) attivisti pro Gpa". Così Carlo Calenda su twitter.

"Chi è contrario alla Gpa, praticata peraltro soprattutto da coppie eterosessuali, non deve essere trattato da omofobo. Essere favorevole ai diritti – matrimonio e adozione – non vuol dire non tenere in conto accanto ai legittimi desideri di maternità/paternità i diritti di madri naturali e bambini".