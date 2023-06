Roma Pride: Della Vedova, 'destra reazionaria, sabato sarò su carro Più Europa'

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – "La vicenda del patrocinio della Regione Lazio al Pride del 10 giugno, prima dato poi tolto, è emblematica della torsione reazionaria della maggioranza guidata da Meloni, che al comizio di Vox dell’anno scorso aveva dato la linea, tuonando contro fantomatiche lobby gay e teorie gender". Lo scrive suoi canali social il deputato di +Europa, Benedetto Della Vedova.

"Come gli amici politici di Polonia ed Ungheria, la destra di Meloni mette nel mirino i diritti, in un crescendo che non è conservatore, ma, appunto, reazionario, perché vuole negare la modernità sociale in nome di un ritorno al passato, che non tornerà e che vedeva conculcati diritti di libertà".

"Nel 2000, l’anno del Giubileo, partecipai al World Pride sfilando con la fascia da parlamentare europeo insieme ad Emma Bonino, Marco Cappato e Maurizio Turco. Anche in quell'occasione fu tolto dal Comune di Roma il patrocinio, dopo un durissimo intervento del Cardinale Ruini. Quel Pride, tanto contestato, fu coronato da un successo strepitoso; a distanza di un quarto di secolo parteciperò con immutata convinzione al Roma Pride di sabato prossimo sul carro di +Europa, perché sui diritti si vada continuamente avanti e non indietro", conclude Della Vedova.