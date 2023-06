Home > Video > Roma Pride: "Siamo un milione. Queeresistenza!" Roma Pride: "Siamo un milione. Queeresistenza!"

Al grido di "Queerresistenza" il mondo arcobaleno è sceso in piazza per il Roma Pride, il primo da quando Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi. La manifestazione si è svolta dopo la revoca del patrocinio da parte della Regione Lazio. In tutto questo il centrodestra sta cercando di rendere la paternità surrogata un reato universale. Un milione i presenti secondo gli organizzatori. Notizie.it ha raccolto le voci e le opinioni dei presenti.