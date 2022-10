Roma: Pro territorio e cittadini onlus e criminologi Aicis al fianco vittime di violenze

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – L’Associazione Pro Territorio e Cittadini onlus con sede a Roma nell’ambito delle sue finalità in tema di cultura della legalità, ha istituito un canale preferenziale per assistere le vittime delle brutali violenze che purtroppo recentemente hanno seminato il terrore nei quartieri della Garbatella e di San Lorenzo di Roma.

Gli avvocati dell'associazione con la collaborazione dei criminologi dell’A.I.C.I.S. (associazione italiana criminologi per l’investigazione e la sicurezza) forniranno sin dalle prime fasi delle indagini assistenza legale alle vittime senza alcun onere economico – a dichiararlo in rappresentanza dell’associazione pro territorio e cittadini onlus, è Roberto Colasanti, colonnello dei carabinieri in congedo, attualmente coordinatore del Team Crime Analists ed Investigation dell’AICIS. Per richieste di informazioni e assistenza è attivo l’indirizzo email tutelavittime@proterritorioecittadinionlus.it ed il recapito telefonico 0690400398.