Ancora sangue sulle strade della provincia di Roma. Una ragazza di diciotto anni è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 20 di martedì 13 giugno in viale Bruno Buozzi, nel Comune di Marino (Castelli Romani).

Morta mentre andava alla festa di fine anno scolastico

La vittima si chiama Giulia Capraro e, da quanto si apprende, sarebbe una studentessa del liceo classico Ugo Foscolo di Albano. Stando alle prime indiscrezioni sull’incidente, la diciottenne viaggiava a bordo di una Renault insieme a due ragazzi ventenni per dirigersi alla festa di fine anno scolastico quando, per cause ancora al vaglio delle autorità, la loro auto si è scontrata con un’Audi guidata da un uomo di quarantasette anni. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 che hanno cercato invano di rianimare la diciottenne, morta probabilmente sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Feriti i due ventenni in auto con lei, che sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale dei Castelli: sembra restare escluso per loro il pericolo di vita. Contuso invece il quarantasettenne, medicato sul posto.

Si indaga sulla dinamica

Come da prassi, i conducenti dei due mezzi sono stati sottoposti ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue. Sul posto per i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Marino che, svolti gli accertamenti del caso, indagano ora sull’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto la salma di Giulia Capraro è pronta per essere sottoposta agli esami autoptici, che faranno chiarezza almeno sulle esatte cause del decesso. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati.