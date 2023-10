**Roma: ragazzo investito in via Flaminia, è grave**

**Roma: ragazzo investito in via Flaminia, è grave**

Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - Un ragazzo di 21 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito questa mattina in via Flaminia a Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 all’altezza della stazione di Labaro e il giovane pedone è stato trasportato in codice r...