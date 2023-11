Roma, ragazzo precipita dal ponte Garibaldi: è il 23enne Peter Reithofer

Si trovava a Roma per motivi di studio e alloggiava in un bed and breakfast. La sua verde vita è stata prematuramente spezzata a 23 anni dopo essere caduto dal Ponte Garibaldi, all’altezza dell’isola di Tiberina,3 nel pomeriggio di lunedì’ 13 novembre. La vittima è il giovane studente austriaco Peter Reithofer. Stando a quanto riporta Adnkronos l’episodio sarebbe avvenuto in assenza di testimoni. Non è chiaro cosa possa aver portato il giovane a fare “il volo” dal ponte.

Roma, ragazzo cade dal ponte Garibaldi: chi è la vittima

Non si esclude alcuna pista sulla morte del giovane. Quest’ultimo avrebbe dovuto trasferirsi a breve in un appartamento in affitto. Potrebbe dunque essere difficile ipotizzare che si possa essere trattato di un gesto volontario. Tra le tesi ci sarebbe un’inoltre l’eventualità che possa essere stata una tragica fatalità, ossia il cadere dal ponte proprio mentre stava tentato di farsi un selfie.

L’identificazione

Il 23enne Peter Reithofer, al momento della caduta, aveva con sé il cellulare ed è stato proprio quest’ultimo a rendere possibile l’identificazione del corpo. Il giovane – si legge ancora dall’agenzia di stampa – era stato descritto come una persona dal carattere molto “introverso”.