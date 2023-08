Roma, scambiato per ladro viene ferito da un colpo di pistola da un agente di...

Un poliziotto ha fatto irruzione nella casa di Roma del ragazzo e, scambiandolo per un ladro, ha sparato al giovane

Un terribile equivoco ha messo in serio pericolo la vita di un ragazzo residente all’Anagnina, a Roma. Un agente di polizia ha sentito alcuni strani rumori provenire dal suo appartamento e ha fatto irruzione, scambiando il giovane per un ladro gli ha sparato ad un fianco.

Roma, ragazzo scambiato per ladro in casa sua: ferito da un poliziotto

Erano circa le ore 22 di mercoledì sera quando i vicini di casa del 33enne hanno sentito degli strani rumori provenire dall’appartamento del ragazzo. I vicini hanno chiamato preoccupati la polizia, spiegando di aver udito “Forti lamenti e un continuo sbattere violento“. Gli agenti si sono precipitati al Tuscolano e, dopo aver provato a suonare al citofono senza fortuna, hanno fatto irruzione nella casa. Gli agenti sono entrati al grido di ‘Alt Polizia!‘ ma, almeno secondo la loro versione dei fatti, il 33enne si sarebbe avvicinato con fare minaccioso. A quel punto, uno dei due poliziotti ha estratto la pistola e ha colpito il giovane ad un fianco.

Le condizioni di salute del giovane: è stato operato

Gli agenti, poi, sono andati in soccorso del ragazzo ferito e hanno chiamato i sanitari del 118. Il giovane è stato accompagnato in ospedale dove è già stato sottoposto ad un’operazione chirurgica. Si indaga su quanto è successo realmente nell’appartamento, gli inquirenti stanno aspettando che il ragazzo si rimetta per ascoltare anche la sua versione dei fatti.