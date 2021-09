Roma: Renzi, 'Giorgetti voterebbe Calenda e non Michetti? D'accordo con lui'**

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "L’intervista di Giorgetti oggi è un fatto politico rilevante. Intanto, dice che a Roma voterebbe Calenda e non Michetti: sono d’accordo con lui . È incredibile come la destra faccia di tutto per perdere queste amministrative. A Milano è stato scelto un candidato che per rassicurare i moderati ha detto di andare in ospedale con la pistola e a Roma la Meloni non ha avuto coraggio e hanno messo un signore che ci ha spiegato tutto di Caligola e Nerone, tutto sull’attualità insomma”.

Lo ha detto Matteo Renzi presentando 'Controcorrente' a Treviso.