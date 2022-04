Roma: ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, 2 denunce

Roma, 13 apr. – (Adnkronos) – Transitando in via Castel di Leva all’angolo di via del Fosso di Tor Pagnotta, i Carabinieri della Stazione Roma Divino Amore hanno notato un’autovettura ferma ai margini della carreggiata con a bordo due uomini, un 38enne originario di Vibo Valentia e un 43enne romano, entrambi con precedenti, e un 12enne, figlio del 38enne, che alla vista dei militari hanno manifestato eccessiva agitazione.

Nel corso del controllo, i Carabinieri hanno trovato nel bagagliaio della monovolume numeroso materiale di dubbia provenienza: 12 bobine di rame del peso complessivo di 146 kg, un tagliacavi, un quadro di bassa tensione per cabina secondaria con i cavi tranciati, 3 taglierini, un martello, una pinza, 5 cacciaviti, 8 chiavi esagonali e 1 torcia. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre i due uomini, che non hanno fornito l’esatta provenienza di quanto rinvenuto, sono stati denunciati con le accuse di ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.