Roma, rilasciati i 3 attivisti di Ultima Generazione

Sono stati rilasciati a piede libero gli attivisti di Ultima Generazione, arrestati lo scorso 2 gennaio per aver imbrattato con della vernice la facciata del Senato.

Gli attivisti in questione rispondono ai nomi di Laura (26 anni), Davide (23) e Alessandro (21). C’è da dire che in un primo momento il pm aveva chiesto per loro una blanda misura cautelare, ossia l’obbligo di dimora nel comune di residenza; in seguito il giudice ha deciso per il rilascio di tutti e tre, senza disporre alcuna restrizione nei loro confronti. Il processo però continua e la nuova udienza è prevista per il mese di maggio.

Ultima Generazione è un movimento che opera contro i cambiamenti climatici.

Rilasciati gli attivisti di Ultima Generazione: hanno potuto riabbracciare i compagni

Dal punto di vista politico prosegue il dibattito relativo a quanto avvenuto ieri a Roma. Dopo una notte in arresto, i tre attivisti di Ultima Generazione sono stati rilasciati e hanno potuto abbracciare i loro compagni. Alcuni di loro li stavano aspettando presso piazzale Clodio.

Le dichiarazioni durante l’udienza

Durante l’udienza, i tre attivisti hanno rivendicato la loro azione di protesta basata sulla non violenza. Uno di loro ha dichiarato: “Dopo aver visto il disastro della Marmolada ho paura per il nostro futuro”. Ha proseguito affermando che Ultima Generazione propone un cambiamento, per questo vi avrebbe aderito.