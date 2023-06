Roma, rissa per il conto in panetteria: “Non ti pago, ti ammazzo”

Rissa in una panetteria di Roma: "Ti ammazzo, non ti pago"

All’interno di una panetteria in zona Fidene, periferia Nord di Roma, si è scatenata una rissa. Un cliente e il titolare hanno iniziato a litigare a causa del conto. “Correte, si ammazzano” hanno dichiarato i passanti alle forze dell’ordine. Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata tra il titolare della panetteria, 33enne indiano, e un cliente, 42enne romano, che ha iniziato ad insultarlo quando ha ricevuto il conto. Sul posto sono arrivati gli agenti, che hanno separato i due uomini e hanno avviato le indagini per capire la causa e la dinamica di quanto accaduto.

Roma, rissa in una panetteria: la testimonianza

I sanitari del 118 hanno accompagnato il titolare al pronto soccorso del Gemelli in codice giallo per una profonda ferita al sopracciglio e una spalla lussata. L’altro è stato portato al pronto soccorso del Sant’Andrea in codice giallo per una ferita allo zigomo e il forte stato di agitazione. Aveva fatto uso di stupefacenti. “Il titolare ha chiesto di pagare quanto dovuto per la spesa, ma quell’uomo è subito scattato. Ha iniziato a gridare e a insultare. Gli ha risposto che non avrebbe pagato nulla ed è uscito seguito dal proprietario che continuava a chiedere il saldo del conto. In una manciata di secondi la situazione è degenerata e sono venuti alle mani. Abbiamo provato a dividerli ma non siamo riusciti neanche ad avvicinarci. Allora abbiamo chiamato la polizia” hanno raccontato i testimoni.