Roma, ritrovata la carrozzina rubata all’attore Rodolfo Laganà

(Adnkronos) – Ritrovata la carrozzina elettrica rubata a Rodolfo Laganà. “Sarà stata una bravata!” scrive l’attore comico romano in un post su Facebook, ringraziando “tutti per i numerosi messaggi ricevuti”. Malato di sclerosi multipla, il 64enne è costretto a utilizzarla per muoversi.

Gli era stata rubata nell'androne del suo palazzo a Trastevere. “Grazie, grazie a tutti” conclude, raccogliendo moltissimi abbracci virtuali tra emoticon e 'Mi piace'.

