Roma, riunione di condominio finisce in sparatoria: 3 morti

Roma, riunione di condominio finisce in sparatoria: 3 morti

Roma, riunione di condominio finisce in sparatoria: 3 morti

Questa mattina a Fidene, a Roma, si è tenuta una riunione di condominio che è finita in sparatoria. Il bilancio è di tre morti.

Questa mattina a Fidene, a Roma, si è tenuta una riunione di condominio che è finita in sparatoria.

Il bilancio è di tre morti.

Roma, riunione di condominio finisce in sparatoria

Questa mattina, domenica 11 dicembre, intorno alle 9.30, è avvenuta una riunione di condominio a Fidene, quartiere a nord est di Roma, in via Monte Gilberto. Una riunione di condominio che è finita in tragedia, dopo che si è scatenata una sparatoria. Gli spari sarebbero stati esplosi nel bel mezzo della riunione, secondo una prima ricostruzione.

La sparatoria sarebbe avvenuta all’interno di un bar, dove si stava svolgendo questa riunione.

Il terribile bilancio: 3 morti e quattro feriti

Secondo una primissima ricostruzione di questa terribile vicenda, il bilancio sarebbe davvero tragico. Nella sparatoria sono morte tre persone, e altre quattro sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni. Le persone rimaste ferite nella sparatoria sono state ricoverate all’ospedale Agostino Gemelli, all’ospedale Sandro Pertini, al Sant’Andrea e all’ospedale Umberto I di Roma. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri.