Roma: ruba occhiali e profumi in negozi centro commerciale, arrestato

Roma, 13 ago. – (Adnkronos) – Un romeno di 43enne è stato arrestato per furto e denunciato per spendita di banconote false. E' accaduto nella tarda serata di due giorni fa nel centro commerciale di Porte di Roma quando l'uomo è entrato in un negozio di occhiali con un cappotto in mano ed ha tentato di rubare due paia di occhiali, rompendo con una tronchesina anche l'antitaccheggio, ma è stato scoperto ed è stata chiamata la sicurezza e la polizia.

Gli agenti una volta sul posto hanno perquisito il romeno e oltre agli occhiali, hanno trovati nascoste nella biancheria intima due bottiglie di profumo, probabilmente rubate in un altro negozio dello stesso centro commerciale. Il valore della refurtiva è di circa 600 euro. L'uomo è stato inoltre denunciato perché trovato in possesso di 5 banconote da 50 euro false.