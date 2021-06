Roma: ruba pistola a padre e va in giro per Trastevere, arrestato discendente Papa Pio II**

Roma, 17 giu. (Adnkronos) – Ha rubato la pistola al padre e ha cominciato a vagare per Trastevere, in pieno centro a Roma. A notarlo, in atteggiamento sospetto, sono stati i poliziotti del commissariato di Trastevere che hanno arrestato Ranieri Adami Piccolomini, discendente di papa Pio II, già noto con il soprannome di ‘Conte Nero’ per il suo passato violento.

Le accuse per lui sono quelle di furto e porto abusivo di armi.

Gli agenti lo hanno notato a Ponte Sisto, nelle vie della movida romana e lo hanno trovato in possesso di una pistola beretta modello 950 b calibro 6,35. In tasca aveva tre caricatori con 7 proiettili. La pistola era regolarmente detenuta dal padre di Piccolomini e la sorella poche ore prima, aveva denunciato il furto dell’arma da parte di Piccolomini.

Oggi l’uomo è stato processato per direttissima e il giudice ha convalidato l’arresto.