Roma: Salvini, centrodestra propone squadra' (2)

(Adnkronos) – "C'è bisogno di una squadra -ha ribadito Salvini- ce ne era bisogno prima del Covid ce ne è bisogno a maggior ragione per recuperare un anno e mezzo di morte, di paura, di chiusure e di distanza. Quindi Roma non ha bisogno di un sindaco, Roma ha bisogno di alcune centinaia di persone, a partire dai municipi, per riportare avanti la lancetta dell'orologio".

"Quindi oggi pomeriggio -ha spiegato il leader del Carroccio- ho chiamato Simonetta Matone una volta, due volte, tre volte, abbiamo ragionato, si è messa a disposizione del progetto di città, del centrodestra, della costruzione di una squadra. Servono competenze diverse, quindi uno può essere esperto di diritto amministrativo e di procedimenti burocratici, un altro di sociale, di periferie, di comunità, di lavoro. Quindi presentare ai cittadini romani non solo un nome, come può essere Gualtieri, piuttosto che Calenda, piuttosto che la Raggi, ma un'idea di città, un progetto, un'idea di completamento della linea metropolitana linea C, un completamento delle ferrovie che collegano Roma con le altre province, il senso di squadra è questo".

"Quindi -ha concluso Salvini- ringrazio Enrico che ha accettato la responsabilità di mettersi in prima fila, però ringrazio anche e soprattutto Simonetta che farà parte di una squadra che, spero, per almeno 10 anni si prenderà cura, per citare Battiato, di questa straordinaria città, dove c'è da troppo tempo rassegnazione".