Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "Noi abbiamo trovato persone normali, non sono grandi nomi ma Michetti e Matone sono lavoratori a cui aggiungerei Sgarbi come assessore". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio. "Non promettiamo miracoli ma onestà e competenza.

Abbiamo voglia di ripulire".