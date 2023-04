Roma-Sampdoria 3-0: gol di Wijnaldum, Dybala ed El Shaarawy

Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - La Roma batte 3-0 la Sampdoria in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti di Wijnaldum al 57', Dybala su rigore all'88' ed El Shaarawy al 94'. I blucerchiati giocano in diec...

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – La Roma batte 3-0 la Sampdoria in un match della 28/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico della Capitale. A decidere la partita le reti di Wijnaldum al 57', Dybala su rigore all'88' ed El Shaarawy al 94'. I blucerchiati giocano in dieci dal 52' per l'espulsione per doppia ammonizione di Murillo. In classifica i giallorossi agganciano l'Inter al 3° posto a quota 50, mentre i doriani restano penultimi con 15 punti e sempre più vicini alla retrocessione in Serie B.