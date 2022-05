Roma, sbaglia manovra e precipita dal parcheggio con la sua auto finendo in strada: un ferito

Brutto incidente stradale a Roma nella mattinata del 2 maggio. Un uomo è precipitato in strada con la sua auto dopo aver sbagliato manovra.

Un brutto incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 2 maggio a Roma intorno alle 12.30. Un uomo è precipitato in strada con la sua auto dal parcheggio di un noto negozio di elettronica. Stando a quanto si apprende, il conducente, un anziano di 84 anni, avrebbe sbagliato manovra inserendo la prima anziché la retromarcia.

Da lì la vettura ha poi superato la recinzione finendo riversa con il tetto sull’asfalto. Il dramma si sarebbe consumato in particolare su via di Boccea all’altezza dell’incrocio di via di Torrevecchia in direzione Casalotti.

Incidente a Roma, 84enne sbaglia manovra con il suo veicolo

Le condizioni dell’uomo sarebbero gravissime. Quest’ultimo che era rimasto incastrato nell’abitacolo è stato soccorso grazie all’intervento dei vigili del Fuoco e degli operatori sanitari del 118. È stato infine trasportato d’urgenza al policlinico Gemelli. Stando a quanto si legge dalla pagina Facebook “Casalotti Roma” non ci sarebbero altre persone ferite nell’incidente.

I disagi alla circolazione

Nel frattempo, riporta la testata RomaToday sono stati diversi i disagi alla viabilità.

Il traffico è stato rallentato nell’area interessata su via di Boccea con code che sarebbero arrivato fino a via di Torrevecchia.