Roma: scontro aerei, Procura Tivoli ‘pilota ha evitato molti morti’**

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - “Pur essendo in corso i doverosi accertamenti, dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato li direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i dan...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Pur essendo in corso i doverosi accertamenti, dalle prime ricostruzioni è ragionevole ipotizzare che il velivolo caduto nella strada di un centro abitato sia stato li direzionato dal pilota per recare il minor danno possibile a cose e persone, tanto che i danni sono stati limitatissimi. Diversamente, una precipitazione sugli edifici ai lati della strada avrebbe causato numerose vittime”. E' quanto sottolinea in una nota il procuratore di Tivoli, Francesco Menditto in merito all’incidente di Guidonia.

I pm indagano per disastro aereo colposo in relazione all’incidente di questa mattina a Guidonia. Il procedimento è contro ignoti “non essendovi al momento ragioni per individuare possibili indizi di responsabilità nei confronti di persone” spiega il Procuratore Menditto. Domani verrà effettuata l'autopsia sul corpo delle due vittime.