Roma, scontro tra auto e scooter: grave una 73enne

Il pericoloso incidente tra l'auto e lo scooter è avvenuto in zona Prati a Roma nel pomeriggio di ieri

Erano circa le ore 17:30 del pomeriggio di ieri, venerdì 28 Aprile, quando in zona Prati a Roma si è verificato un pericoloso tamponamento tra un’automobile e uno scooter. Ad avere la peggio è stata una donna di 73 anni, che è adesso ricoverata in ospedale in codice rosso.

Roma, auto contro scooter: 73enne ricoverata in codice rosso

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che l’automobile, una Citroen C1 grigia e lo scooter si siano scontrati all’altezza dell’incrocio tra via Orsini e viale Giulio Cesare, nel quartiere Prati a Roma. Lo schianto è stato particolarmente violento. Alcuni passanti che hanno assistito al sinistro hanno immediatamente chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto qualche minuto dopo.

L’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale

Oltre ai militari dell’Arma, sul luogo del sinistro sono giunti anche i medici del 118 che si sono occupati di trasferire all’ospedale la 73enne rimasta ferita. La donna in questo momento si trova al pronto soccorso ed è ricoverata in codice rosso. La polizia, nel frattempo, ha effettuato i rilievi utli per determinare le responsabilità dell’incidente.