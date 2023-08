Roma, sei persone bloccate sulle montagne russe: intervenuti i vigili del fuoco

Sei persone hanno vissuto attimi di tensione nel pomeriggio di martedì 1 agosto: il piccolo gruppo è rimasto bloccato sulle montagne russe del noto parco di divertimenti di Zoomarine a Pomezia. I visitatori del parco sono stati salvati grazie all’intervento dei soccorsi. Provvidenziali i vigili del fuoco che hanno liberato le persone grazie all’impiego di un’autoscala.



Persone bloccate sulle montagne russe: la vicenda

A spiegare nel dettaglio in che modo i visitatori sono stati salvati dall’attrazione è lo stesso parco divertimenti che in un comunicato ha dichiarato: “L’immediata attivazione dei sensori che garantiscono il corretto funzionamento delle attrazioni ha permesso uno “stop” temporaneo della montagna russa sulla quale erano presenti dei visitatori”. Alcuni visitatori sono stati fatti scendere dal personale – hanno aggiunto – mentre le sei persone, situate nel punto più alto, sono state riportate a terra dai vigili del fuoco. Nessuno di loro è per fortuna rimasto ferito.

Cosa succede in caso di malfunzionamento delle attrazioni

Il parco di divertimenti, attraverso un post pubblicato sui social, ha tenuto a spiegare cosa succede qualora si manifestino degli inconvenienti di questo tipo: “L’attrazione si ferma. Meglio uno stop in assoluta sicurezza per un controllo per poi riprendere il percorso. Per Zoomarine la sicurezza dei nostri visitatori è la priorità numero 1!”.

Il parco ha infine concluso: “Oggi grazie ai protocolli di sicurezza, al nostro staff preparato e all’intervento dei vigili del fuoco abbiamo eseguito la normale procedura in questi casi. Ringraziamo anche tutti i nostri visitatori per la collaborazione”.